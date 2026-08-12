Londra: risultato positivo per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che tratta in utile del 3,18% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Endeavour Mining più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Endeavour Mining è in rafforzamento con area di resistenza vista a 43,54 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 42,46. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 44,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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