Londra: risultato positivo per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che tratta in utile del 3,18% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Endeavour Mining più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Endeavour Mining è in rafforzamento con area di resistenza vista a 43,54 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 42,46. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 44,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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