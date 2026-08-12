New York: scambi in positivo per Caterpillar
(Teleborsa) - Balza in avanti il gigante delle macchine movimento terra, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.
Lo scenario su base settimanale di Caterpillar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Caterpillar suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 856,8 USD con tetto rappresentato dall'area 872,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 848,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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