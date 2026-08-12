New York: scambi in positivo per Caterpillar

(Teleborsa) - Balza in avanti il gigante delle macchine movimento terra , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.



Lo scenario su base settimanale di Caterpillar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Caterpillar suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 856,8 USD con tetto rappresentato dall'area 872,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 848,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```