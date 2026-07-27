Open Fiber rinnova la certificazione per la parità di genere anche nel 2026

(Teleborsa) - Open Fiber conferma anche per il 2026 la certificazione UNI/PdR 125:2022 per il sistema di gestione della parità di genere, consolidando un percorso avviato nel 2023 e diventato nel tempo uno dei pilastri della strategia aziendale in ambito Diversity, Equity & Inclusion (DE&I).



Leader nella realizzazione e gestione di reti in fibra ottica Fiber To The Home (la fibra fino a casa), con 17,4 milioni di unità immobiliari connesse in FTTH, un’infrastruttura che si estende per oltre 168 mila chilometri lungo il Paese e più di 4 milioni di clienti attivi, Open Fiber è oggi un abilitatore strategico della transizione digitale italiana.



La capacità di accompagnare l’evoluzione digitale del Paese si fonda non solo su investimenti tecnologici e infrastrutturali, ma anche sulle persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell’azienda. Per questo, Open Fiber promuove un ambiente di lavoro in cui competenze, inclusione e pari opportunità rappresentano leve essenziali per creare valore sostenibile per le comunità, le imprese e i territori.



In questo percorso, la parità di genere non è solo un principio, ma si inserisce in una più ampia strategia di sostenibilità che orienta le scelte aziendali, dalle politiche di valorizzazione delle persone ai processi organizzativi, e contribuisce alla creazione di valore nel lungo periodo per persone, comunità e territori. Un percorso rafforzato dall'adesione al Global Compact delle Nazioni Unite, che promuove l'integrazione di principi universalmente riconosciuti in materia di diritti umani, lavoro, tutela dell’ambiente e responsabilità d'impresa.



In coerenza con questo approccio, Open Fiber promuove inoltre diverse iniziative e programmi dedicati alla Diversity, Equity & Inclusion, investendo in attività di formazione e sensibilizzazione volte a diffondere una cultura sempre più inclusiva, consapevole e rispettosa delle diversità.



Flessibilità oraria, smart working, congedi parentali e permessi extra, assistenza psicologica gratuita, programmi di health&wellbeing, progetti di riqualificazione professionale per persone detenute, sono solo alcune delle iniziative adottate da Open Fiber, in coerenza con i valori aziendali.



A queste si affiancano ulteriori misure di welfare e supporto alla genitorialità, tra cui il Bonus Neo-Mamme, pensato per accompagnare il rientro al lavoro dopo la maternità e favorire una work-life integration sostenibile. Nella stessa direzione si colloca la partecipazione di Open Fiber alla Fondazione "Cresciamo il Futuro", di cui è socio fondatore, un progetto promosso da alcune delle principali aziende italiane per sostenere la natalità in Italia e la conciliazione tra vita professionale e vita privata attraverso lo sviluppo di servizi dedicati all'infanzia.



"Un riconoscimento che conferma il valore del percorso che abbiamo scelto di intraprendere e che, ogni giorno, continuiamo a costruire insieme con responsabilità e impegno. In Open Fiber creiamo connessioni, portando innovazione, tecnologia e nuove opportunità dove servono. È con la stessa visione che mettiamo al centro le persone, perché crediamo che le connessioni più importanti siano quelle fondate sul rispetto, sull'inclusione e sulla valorizzazione di ogni talento. Da questa convinzione nascono azioni concrete dedicate alla crescita professionale, al benessere delle persone, al sostegno della genitorialità e alla valorizzazione di ogni competenza. Credo fermamente che un'azienda capace di prendersi cura delle proprie persone sia anche un'azienda capace di innovare, crescere e generare valore per il territorio e per tutta la comunità", ha dichiarato Romina Chirichilli, Direttore People & Sustainability di Open Fiber.



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