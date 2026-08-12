Parigi: balza in avanti Legrand
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il Gruppo industriale francese, che tratta in utile dell'1,88% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Legrand rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo del produttore di materiale elettrico sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 144,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 141,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 146,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```