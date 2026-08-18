Milano 15:22
53.296 -0,54%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:22
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Francoforte 15:22
26.228 -0,42%

Parigi: rosso per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Legrand
Composto ribasso per il Gruppo industriale francese, in flessione del 2,27% sui valori precedenti.
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