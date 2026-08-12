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Parigi: andamento rialzista per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento rialzista per Legrand
Seduta positiva per il Gruppo industriale francese, che avanza bene dell'1,88%.
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