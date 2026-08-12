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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 7 agosto

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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 7 agosto
USA, Richieste mutui nella settimana del 7 agosto su base settimanale (WoW) +3,6%, in aumento rispetto al precedente -2,9%.
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