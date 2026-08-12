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USA, richieste di mutui settimanali in aumento del 3,6%

Economia, Macroeconomia
USA, richieste di mutui settimanali in aumento del 3,6%
(Teleborsa) - Tornano ad aumentare le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 7 agosto, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registrano una crescita del 3,6%, dopo il -2,9% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è aumentato del 5%, mentre quello relativo alle nuove domande è salito del 2,5%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 6,77% dal 6,81% precedente.
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