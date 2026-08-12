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Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 7 agosto

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Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 7 agosto
USA, Scorte petrolio nella settimana del 7 agosto su base settimanale (WoW) 17,42 Mln barili, in aumento rispetto al precedente 2,48 Mln barili (la previsione era -1,7 Mln barili).
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