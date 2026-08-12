Russia, maxi attacco di droni ucraini su terminal cerealicoli e base navale a Novorossiysk

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12 agosto 2026 - 12.01

(Teleborsa) - L'Ucraina ha colpito con un maxi attacco di droni e missili la città portuale russa di Novorossiysk, sul Mar Nero, con danni a terminali per l'esportazione di merci e ad una base navale.



Secondo Reuters, che cita fonti industriali russe, il massiccio attacco notturno ha messo fuori uso due importanti terminali cerealicoli. La Russia è il maggiore esportatore mondiale di grano e la maggior parte di tali esportazioni viene spedita attraverso i suoi porti sul Mar Nero.



Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto sul suo canale Telegram che le forze ucraine hanno condotto un'operazione "straordinaria" per colpire la base navale di Novorossiysk, descritta come "l'ultimo grande avamposto della flotta russa nel Mar Nero, a oltre 300 chilometri dalla linea del fronte". "I nostri droni Palanytsia, i missili Neptune e i sistemi navali senza pilota hanno colpito con precisione i bersagli - ha aggiunto - Sono stati confermati i colpi su postazioni di difesa aerea, banchine e infrastrutture portuali".



L'agenzia russa TASS ha scritto che, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa, i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto un totale di 502 droni ucraini sul territorio russo. Sempre secondo il ministero, i droni sono stati abbattuti nelle regioni di Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol e Krasnodar, nonché nella Repubblica di Crimea e nella regione del Mar Nero.



Oltre ai terminali per l'esportazione di cereali, Novorossiysk ospita anche infrastrutture per l'esportazione di petrolio, tra cui quelle del Caspian Pipeline Consortium (CPC), di cui sono in parte proprietarie le major petrolifere statunitensi Chevron ed Exxon Mobil . Il Financial Times ha riportato che l'Ucraina ha sospeso i propri attacchi alle petroliere al servizio del CPC in seguito a una richiesta del vicepresidente statunitense JD Vance.



L'attacco ucraino su Novorossiysk ha anche danneggiato le principali condutture di acqua fredda, ha comunicato la società che le gestisce, secondo quanto riferito dalla TASS. Secondo la compagnia, la fornitura di acqua fredda a Novorossiysk è stata completamente sospesa e, a causa della mancanza di acqua fredda necessaria per il funzionamento stabile e sicuro degli impianti di riscaldamento, la compagnia ha interrotto la fornitura di acqua calda in città.



Il governatore della regione Veniamin Kondratyev ha detto che un bambino di otto anni è rimasto ucciso a Novorossiysk, mentre altre otto persone sono rimaste ferite nell'attacco.



Sono giorni di intensi attacchi tra Russia e Ucraina, nell'ambito della guerra iniziata con l'invasione russa del 2022. In particolare, Mosca ha intensificato i propri attacchi contro le strutture logistiche e i magazzini ucraini in risposta agli attacchi di Kiev contro i centri energetici, portuali e logistici russi. In Ucraina, un attacco russo condotto con droni ha causato la morte di due persone e il ferimento di almeno altre due, secondo quanto dichiarato dal capo dell'amministrazione militare della regione di Kherson. In un altro episodio, un attacco russo ha provocato un incendio in un centro commerciale nella città di Zaporizhzhia.

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