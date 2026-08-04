Spotify, ricavi crescono a doppia cifra nel secondo trimestre ma deludono le attese

Gross margin record al 33,4%. Ricavi 3Q attesi a 5 miliardi

(Teleborsa) - Forti vendite sul titolo dell' azienda svedese di streaming di brani musicali nel premarket di Wall Street dopo avere riportato risultati del secondo trimestre 2026 inferiore al consensus di mercato.



I ricavi hanno totalizzato 4,78 miliardi euro, leggermente al di sotto della stima degli analisti di 4,79 miliardi, rappresentando una crescita del 14% su base annua, o del 15% a valuta costante. Gli abbonati premium hanno raggiunto quota 300 milioni nel trimestre, con 7 milioni di nuovi abbonati netti, superando la guidance di 6 milioni.



Il margine lordo (gross margin) ha raggiunto un massimo storico del 33,4%, in aumento di 193 punti base su base annua e al di sopra della guidance aziendale del 33,1%. Il reddito operativo è stato pari a 655 milioni, in crescita del 61% su base annua e superando la guidance aziendale di 630 milioni, grazie alla solidità del margine lordo e a minori oneri sociali.



L’utile per azione rettificato si è attestato a 2,61 euro, mancando il consensus degli analisti di 2,76 euro.



Il free cash flow ha raggiunto 797 milioni nel trimestre, portando il free cash flow degli ultimi 12 mesi a 3,3 miliardi.



Per il terzo trimestre 2026, Spotify ha fornito una guidance sui Ricavi di 5 miliardi di euro, al di sopra del consensus degli analisti di 4,93 miliardi. Tuttavia, la guidance sul reddito operativo della società, pari a 670 milioni, è risultata inferiore alla stima di consensus di 681,1 milioni.

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