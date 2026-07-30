Mastercard batte le attese: in doppia cifra utile netto (+19%) e ricavi (+14%)

(Teleborsa) - Mastercard ha annunciato risultati del secondo trimestre 2026 superiori alle attese di mercato, con ricavi netti a 9,28 miliardi di dollari, sopra il consensus di 9,07 miliardi (+2,33%), in crescita del 14% su base annua (+12% a cambi costanti). L'utile netto si è attestato a 4,4 miliardi di dollari (+19%), con un utile per azione diluito di 4,97 dollari (+22%); su base rettificata, l'EPS è stato di 5,04 dollari, superiore del 5,88% rispetto alla stima di consenso di 4,76 dollari.



"Abbiamo ottenuto risultati sopra le attese, con una crescita dei ricavi netti del 14% su base annua, o del 12% a cambi costanti, nel secondo trimestre. Questi risultati riflettono il nostro ruolo nell'abilitare più modi di fare acquisti, pagare e fare business", ha dichiarato Michael Miebach, CEO di Mastercard. "Dalle nuove partnership in Messico e negli Emirati Arabi Uniti alla nostra capacità Agentic Payment, la prima sul mercato, stiamo sbloccando opportunità uniche per Mastercard e definendo il futuro del commercio."



Sul fronte dei volumi, il gross dollar volume è cresciuto dell'8% a cambi locali, raggiungendo 2.900 miliardi di dollari nel trimestre, mentre il volume cross-border ha registrato un incremento più marcato, del 12%, e le transazioni processate sono salite del 9%. La crescita dei ricavi da rete pagamenti (+10% reported) è stata affiancata da un'espansione ancora più forte nei servizi a valore aggiunto e soluzioni, cresciuti del 20%, grazie a sicurezza, autenticazione digitale e servizi di acquisizione e coinvolgimento dei consumatori.

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