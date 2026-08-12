CoreWeave alza guidance su investimenti dopo secondo trimestre sopra le attese

(Teleborsa) - CoreWeave , azienda specializzata nel cloud per l'intelligenza artificiale, ha chiuso il secondo trimestre 2026 con ricavi più che raddoppiati a 2,58 miliardi di dollari, rispetto alle attese degli analisti di 2,56 miliardi (secondo dati LSEG). La perdita rettificata per azione di 1,03 dollari è stata inferiore alle aspettative, che prevedevano una perdita di 1,20 dollari. Gli investimenti hanno raggiunto i 9,4 miliardi di dollari nel trimestre terminato a giugno, in aumento rispetto ai 6,8 miliardi di dollari del trimestre precedente.



"CoreWeave ha raggiunto un importante punto di svolta in questo trimestre, in quanto la nostra crescita ha iniziato a tradursi in una maggiore leva operativa. La domanda dei clienti sta accelerando, con l'adozione da parte delle aziende in espansione e con il continuo perfezionamento della nostra piattaforma tecnologica - ha dichiarato il CEO Michael Intrator - CoreWeave si fonda sulla convinzione che l'intelligenza artificiale sia fondamentale per ogni settore e che per realizzarne appieno il potenziale sia necessaria una piattaforma progettata specificamente per questo scopo. Questo trimestre ha rafforzato tale convinzione".



CoreWeave ora prevede che gli investimenti per l'intero anno si attestino tra i 35 e i 39 miliardi di dollari, in aumento rispetto alle precedenti previsioni comprese tra i 31 e i 35 miliardi di dollari.



L'azienda ha registrato un portafoglio ordini di 104,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre, in aumento rispetto ai 99,4 miliardi del primo trimestre. Oltre a tale portafoglio, nel trimestre in corso ha ottenuto finora oltre 25 miliardi di dollari di nuovi impegni netti da parte dei clienti.

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