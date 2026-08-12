Technoprobe brilla in testa alle MidCap

(Teleborsa) - Seduta brillante per Technoprobe
che guadagna il 6,1% attestandosi a 30,84 euro, in vetta al FTSE Italia Mid Cap
(+0,4%).
La performance si registra in un contesto tech che sta beneficiando degli acquisti sul comparto dei chip e del rinnovato ottimismo sull'intelligenza artificiale
. A risollevare il sentiment sono i dati positivi di CoreWeave
e Super Micro Computer
, con la prima che ha registrato una crescita delle vendite superiore alle attese dovuta all'aumento della spesa per l'AI mentre la seconda ha annunciato previsioni di fatturato al di sopra delle stime.
Si ricorda che Technoprobe
ha recentemente comunicato ricavi consolidati al 30 giugno 2026 a 464,1 milioni di euro
, in crescita del 42,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie al contributo dei crescenti volumi correlati all'intelligenza artificiale, e un Ebitda di 206,2 milioni, balzato del 93,8%. Inoltre, ha ulteriormente rivisto al rialzo i target
di ricavi consolidati ed Ebitda Margin previsti per l'esercizio in corso: il primo passa dal range 950-1.050 milioni al range 1.050-1.100 milioni, mentre il secondo dal range 44%-46% al range 46%-48%. Rivista in aumento anche la stima degli investimenti
previsti fino al primo trimestre 2027 da circa 250 milioni a circa 350 milioni.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni tecniche attuali di Technoprobe
mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 29,88 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 31,38. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 28,92.