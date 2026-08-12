Mercati prudenti, Milano si allinea

(Teleborsa) - La seduta resta cauta
per Piazza Affari e le altre borse europee.
Focus sull'inflazione italiana: secondo quanto comunicato dall'ISTAT
, a luglio, l'indice nazionale dei prezzi al consumo
per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato un +0,3%
su base mensile e un +2,9%
su base annua (da +3,0% di giugno), a fronte di una stima preliminare del 2,8%.
Oggi pomeriggio l'attenzione si concentrerà sui prezzi al consumo statunitensi
di luglio, che forniranno ulteriori indicazioni utili a prevedere un possibile rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve dopo che l'aumento dei prezzi del petrolio ha ravvivato i timori di una mossa restrittiva.
Nel frattempo, il settore tech
beneficia dei risultati positivi di CoreWeave
e Super Micro Computer
con gli investitori sempre alla ricerca di nuove prove sulla capacità degli investimenti in intelligenza artificiale di generare ritorni sostenibili nel medio-lungo periodo.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,154. L'Oro
, in aumento (+0,89%), raggiunge 4.407,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,28% a quota +77 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,93%. Tra gli indici di Eurolandia
composta Francoforte
, che cresce di un modesto +0,32%, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e contrazione moderata per Parigi
, che soffre un calo dello 0,22%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 53.782 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 56.436 punti.
Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,11%); come pure, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,05%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, Prysmian
avanza del 3,61%.
Si muove in territorio positivo Avio
, mostrando un incremento dell'1,61%.
Denaro su STMicroelectronics
, che registra un rialzo dell'1,56%.
Performance modesta per Inwit
, che mostra un moderato rialzo dell'1,41%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin
, che ottiene -3,97%.
In rosso Brunello Cucinelli
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,20%.
Sottotono Moncler
che mostra una limatura dell'1,30%.
Deludente Ferrari
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Technoprobe
(+3,23%), Maire
(+1,77%), Webuild
(+1,48%) e Cementir
(+1,35%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Safilo
, che continua la seduta con -2,21%.
Spicca la prestazione negativa di De' Longhi
, che scende del 2,16%.
Fiacca Ferragamo
, che mostra un piccolo decremento dell'1,38%.
Discesa modesta per D'Amico
, che cede un piccolo -1,36%.