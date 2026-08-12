Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 21:07
29.795 +0,91%
Dow Jones 21:07
53.855 +0,12%
Londra 17:35
10.833 -0,10%
Francoforte 17:35
26.331 -0,23%

Mercati prudenti, Milano si allinea

Commento, Finanza, Spread
Mercati prudenti, Milano si allinea
(Teleborsa) - La seduta resta cauta per Piazza Affari e le altre borse europee.

Focus sull'inflazione italiana: secondo quanto comunicato dall'ISTAT, a luglio, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato un +0,3% su base mensile e un +2,9% su base annua (da +3,0% di giugno), a fronte di una stima preliminare del 2,8%.

Oggi pomeriggio l'attenzione si concentrerà sui prezzi al consumo statunitensi di luglio, che forniranno ulteriori indicazioni utili a prevedere un possibile rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve dopo che l'aumento dei prezzi del petrolio ha ravvivato i timori di una mossa restrittiva.

Nel frattempo, il settore tech beneficia dei risultati positivi di CoreWeave e Super Micro Computer con gli investitori sempre alla ricerca di nuove prove sulla capacità degli investimenti in intelligenza artificiale di generare ritorni sostenibili nel medio-lungo periodo.

Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,154. L'Oro, in aumento (+0,89%), raggiunge 4.407,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,28% a quota +77 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,93%.

Tra gli indici di Eurolandia composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,32%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,22%.

Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 53.782 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 56.436 punti.

Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,11%); come pure, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,05%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, Prysmian avanza del 3,61%.

Si muove in territorio positivo Avio, mostrando un incremento dell'1,61%.

Denaro su STMicroelectronics, che registra un rialzo dell'1,56%.

Performance modesta per Inwit, che mostra un moderato rialzo dell'1,41%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin, che ottiene -3,97%.

In rosso Brunello Cucinelli, che evidenzia un deciso ribasso del 2,20%.

Sottotono Moncler che mostra una limatura dell'1,30%.

Deludente Ferrari, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Technoprobe (+3,23%), Maire (+1,77%), Webuild (+1,48%) e Cementir (+1,35%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Safilo, che continua la seduta con -2,21%.

Spicca la prestazione negativa di De' Longhi, che scende del 2,16%.

Fiacca Ferragamo, che mostra un piccolo decremento dell'1,38%.

Discesa modesta per D'Amico, che cede un piccolo -1,36%.
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