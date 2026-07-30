Rally per l'indice delle società High Tech italiane (+5,48%), seduta effervescente per Technoprobe
(Teleborsa) - Guizzo per il comparto tecnologico a Milano che non si cura dell'andamento in rosso dell'indice tecnologico dell'Area Euro.
Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 168.172,4, con uno scatto di 9.241,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Sotto la linea di parità l'indice EURO STOXX Technology, che arretra a quota 1.367, dopo una partenza a 1.370.
Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, seduta decisamente positiva per Stmicroelectronics, che ha terminato in rialzo del 6,35%.
Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto tecnologia, brilla Technoprobe, chiudendo la seduta con un aumento del 6,58%.
Rialzo marcato per WIIT, che archivia la sessione in utile dell'1,80% sui valori precedenti.
Moderatamente al rialzo la prestazione di Sesa, che chiude con una variazione percentuale dell'1,19%.
Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, apprezzabile rialzo per Seco, in guadagno del 3,36% sui valori precedenti.
Punta con decisione al rialzo la performance di Cy4Gate, con una variazione percentuale del 2,71%.
Bene Esprinet, con un rialzo del 2,28%.
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