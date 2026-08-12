Frazionali rialzi per Piazza Affari e gli altri eurolistini

(Teleborsa) - Seduta perlopiù in modesto rialzo
per i listini europei con gli investitori che restano cauti.
Il sentiment resta diviso tra i dati positivi di CoreWeave
e Super Micro Computer
, che hanno riacceso l'interesse per i titoli tecnologici
, e l'attesa per il dato chiave dell'inflazione statunitense
in calendario oggi pomeriggio.
Sullo sfondo, restano monitorate le questioni geopolitiche con Trump che ha affermato che gli Stati Uniti
hanno il "controllo totale
" sullo Stretto di Hormuz. Pesano anche le parole di Putin
, il quale ha minacciato che Mosca reagirà se i paesi occidentali
sequestreranno navi mercantili russe
.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,154. L'Oro
, in aumento (+0,93%), raggiunge 4.409,3 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 83,47 dollari per barile.
Lieve miglioramento dello spread
, che scende fino a +77 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,91%. Tra gli indici di Eurolandia
composta Francoforte
, che cresce di un modesto +0,5%, senza slancio Londra
, che negozia con un +0,05%, e Parigi
è stabile, riportando un moderato -0,1%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 53.839 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 56.502 punti.
Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,32%); pressoché invariato il FTSE Italia Star
(+0,16%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, in evidenza Prysmian
, che mostra un forte incremento del 4,12%.
Buona performance per Avio
, che cresce dell'1,91%.
Sostenuta Inwit
, con un discreto guadagno dell'1,88%.
Performance modesta per Unipol
, che mostra un moderato rialzo dell'1,40%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin
, che ottiene -3,76%.
Soffre Brunello Cucinelli
, che evidenzia una perdita dell'1,90%.
Si muove sotto la parità Moncler
, evidenziando un decremento dell'1,14%.
Contrazione moderata per Ferrari
, che soffre un calo dell'1,11%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technoprobe
(+5,09%), WIIT
(+3,60%), Cementir
(+1,82%) e Webuild
(+1,39%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Safilo
, che prosegue le contrattazioni a -2,58%.
Preda dei venditori De' Longhi
, con un decremento del 2,54%.
Si concentrano le vendite su Ferragamo
, che soffre un calo dell'1,89%.
Vendite su Sesa
, che registra un ribasso dell'1,59%.