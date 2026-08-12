TKMS alza ancora la guidance dopo balzo della redditività nel segmento sottomarini

(Teleborsa) - TKMS , il più grande costruttore navale tedesco e società scorporata da Thyssenkrupp lo scorso anno, ha comunicato che, grazie alla costante esecuzione del portafoglio ordini che ha raggiunto il valore record di 20,1 miliardi di euro, il fatturato dei primi nove mesi è stato di 1.890 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche l'EBIT rettificato è aumentato significativamente del 13% nello stesso periodo, trainato, tra gli altri fattori, da un quadruplicamento dell'EBIT rettificato del segmento Sottomarini, raggiungendo i 110 milioni di euro. Il margine EBIT rettificato del 5,8% (9M 2024/25: 6,1%) riflette l'incremento pianificato e costante dei nuovi progetti di costruzione, inclusa la consegna di tre sottomarini derivanti da progetti preesistenti, nonché i maggiori costi amministrativi associati allo scorporo.



"I nostri recenti successi confermano il nostro eccellente posizionamento come leader nel settore marittimo, sia a livello nazionale che internazionale - ha commentato il CEO Oliver Burkhard - Sono un chiaro segnale di fiducia nella nostra capacità di operare e di raggiungere gli obiettivi. Manteniamo le nostre promesse e questo si riflette chiaramente nei nostri risultati di business attuali".



"Siamo riusciti a migliorare ulteriormente le nostre performance operative - ha aggiunto - In particolare, nel segmento dei sottomarini, che rappresenta la quota maggiore del nostro portafoglio ordini, l'EBIT rettificato è aumentato del 300%. Monitoriamo attentamente le nostre performance e la nostra redditività: ciò è evidente, tra l'altro, nell'avvio della produzione del nostro cantiere navale di Wismar e nella nostra decisione di ritirare l'offerta per i cantieri navali tedeschi di Kiel. Inoltre, stiamo valutando in modo specifico opportunità di cooperazione internazionale per progetti futuri, come il potenziale utilizzo delle capacità produttive del cantiere navale spagnolo Navantia".



TKMS ha ulteriormente rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno 2025/26, già riviste al rialzo nel primo trimestre, e ora si aspetta una crescita delle vendite del +10%/+12% su base annua (in precedenza +2%/+5%), nonché un aumento del margine EBIT rettificato fino al 6,5% (in precedenza oltre il 6%). Nel medio termine, TKMS continua a prevedere un margine EBIT rettificato superiore al 7%.

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