Henkel alza target sul fatturato 2026 dopo la semestrale oltre le attese

(Teleborsa) - Henkel alza le previsioni sul fatturato 2026 dopo aver registrato conti superiori alle attese.



In particolare, nel primo semestre, il gruppo ha riportato un fatturato aumentato del 3,2% a livello organico a 10,3 miliardi di euro, un EBIT salito leggermente a 1,62 miliardi (+0,3%), con il relativo margine al 15,7% (+10 punti base), e un utile per azione di 2,86 euro, in aumento del 7,1% a cambi costanti.



Henkel ha rivisto al rialzo le proprie previsioni di fatturato sia per il Gruppo che per la business unit Adhesive Technologies, mentre le aspettative relative all'EBIT margin rettificato e alla crescita dell'utile per azione rettificato a cambi costanti rimangono invariate.



Per l'esercizio corrente, l'azienda prevede ora una crescita organica delle vendite tra l'1,5 e il 3,5% (in precedenza: tra l'1,0 e il 3,0%).



Per la business unit Adhesive Technologies, la crescita organica delle vendite è ora attesa tra il 2,0 e il 4,0% (in precedenza: tra l'1,0 e il 3,0%). Per Consumer Brands, Henkel continua a prevedere un aumento organico delle vendite tra lo 0,5 e il 2,5%.



L'EBIT margin rettificato è atteso tra il 14,5 e il 16,0%. Per il segmento Adhesive Technologies, il margine è stimato tra il 16,5 e il 18,0%, mentre per il segmento Consumer Brands dovrebbe essere tra il 14,0 e il 15,5%.



L'EPS rettificato è previsto in aumento a cambi costanti a un tasso " low to high single-digit".



"La crescita organica delle vendite è stata ancora una volta trainata da entrambe le unità aziendali, che hanno entrambe conseguito un andamento positivo in termini di prezzi e volumi. In Adhesive Technologies, il miglioramento delle vendite e degli utili è stato supportato anche dalla costante e rapida implementazione di iniziative di prezzo volte a compensare le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime", ha dichiarato Carsten Knobel, CEO di Henkel. "In Consumer Brands, l'area di business Hair ha continuato la sua forte traiettoria di crescita e l'area Laundry Care è tornata a registrare una crescita positiva."

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