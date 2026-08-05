CVS alza la guidance 2026: utili oltre le attese grazie al miglioramento dei costi sanitari

(Teleborsa) - CVS Health ha rivisto al rialzo le previsioni di utile per il 2026 dopo aver chiuso il secondo trimestre con risultati superiori alle attese, sostenuti dal miglioramento dei costi sanitari nella divisione assicurativa Aetna.



Il gruppo prevede ora un utile rettificato compreso tra 7,90 e 8,10 dollari per azione, aumentando di 60 centesimi l'intervallo della precedente guidance. La revisione riflette una redditività migliore del previsto nel business assicurativo, dove le spese mediche hanno assorbito una quota dei premi incassati inferiore alle aspettative del mercato.



I risultati rappresentano un segnale positivo per il percorso di rilancio di Aetna, che negli ultimi anni ha sofferto la crescita dei costi sanitari, non pienamente compensata dagli aumenti dei premi assicurativi. Per recuperare redditività, diverse compagnie statunitensi hanno aumentato i prezzi delle polizze, ridotto le prestazioni offerte e abbandonato i mercati meno profittevoli. CVS aveva già indicato la possibilità di intervenire ulteriormente sui benefici di alcuni piani assicurativi.



Particolare attenzione resta rivolta al business dei piani Medicare Advantage, tradizionale motore degli utili del settore ma recentemente sotto pressione per l'aumento dei controlli regolamentari. CVS ha evidenziato un miglioramento della performance nel comparto delle assicurazioni sanitarie pubbliche, che comprende proprio i piani Medicare Advantage.



La società ha inoltre registrato risultati superiori alle attese in tutte le principali aree di attività, inclusi assicurazioni sanitarie, farmacie al dettaglio e gestione dei benefit farmaceutici (Pharmacy Benefit Management).



Dall'inizio dell'anno il titolo CVS ha guadagnato circa il 32%, a fronte di un rialzo di circa il 13% dell'indice S&P 500.



Parallelamente, il gruppo ha annunciato la riduzione del costo delle visite virtuali dedicate alla gestione del peso, abbassando il prezzo da 49 a 29 dollari per rafforzare la propria competitività nel crescente mercato della telemedicina.

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