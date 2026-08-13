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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,74%

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In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,74%
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