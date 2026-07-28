Milano 16:29
51.683 -0,71%
Nasdaq 16:29
27.551 -1,74%
Dow Jones 16:29
52.620 +0,79%
Londra 16:29
10.879 +0,91%
Francoforte 16:29
25.404 +0,17%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,17%

SSE a 3.820,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,17%
Indice SSE +0,17% a quota 3.820,52 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```