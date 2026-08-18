Milano 15:06
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Dow Jones 17-ago
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Londra 15:06
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,01%

SSE a 3.966,99 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,01%
Indice SSE +1,01% a quota 3.966,99 all'apertura pomeridiana.
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