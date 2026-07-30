Milano 29-lug
51.443 0,00%
Nasdaq 29-lug
27.192 -2,06%
Dow Jones 29-lug
51.594 -2,19%
Londra 29-lug
10.908 0,00%
Francoforte 29-lug
25.460 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,75%

SSE a 3.784,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,75%
Indice SSE -0,75% a quota 3.784,55 all'apertura pomeridiana.
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