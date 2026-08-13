Francoforte: andamento negativo per Aixtron
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Aixtron, con una flessione del 2,76%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Aixtron rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Aixtron sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 42,9 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 41,31. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 44,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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