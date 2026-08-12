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Francoforte: scambi in positivo per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Aixtron
Seduta vivace oggi per Aixtron, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,54%.
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