Francoforte: violenta contrazione per Aixtron
(Teleborsa) - Retrocede molto Aixtron, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,69%.
Lo scenario su base settimanale di Aixtron rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Aixtron è in rafforzamento con area di resistenza vista a 40,89 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,79. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 41,99.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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