Francoforte: violenta contrazione per Aixtron

(Teleborsa) - Retrocede molto Aixtron , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,69%.



Lo scenario su base settimanale di Aixtron rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve di Aixtron è in rafforzamento con area di resistenza vista a 40,89 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 39,79. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 41,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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