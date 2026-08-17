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Francoforte: brillante l'andamento di Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Aixtron
Seduta positiva per Aixtron, che avanza bene del 2,71%.
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