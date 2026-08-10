Milano 10-ago
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Dow Jones 10-ago
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Londra 10-ago
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Francoforte: andamento rialzista per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento rialzista per Aixtron
Bene Aixtron, con un rialzo del 2,57%.
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