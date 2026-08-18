Milano 15:20
53.324 -0,49%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:20
10.752 +0,30%
Francoforte 15:20
26.236 -0,39%

Male Aixtron sul mercato azionario di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Male Aixtron sul mercato azionario di Francoforte
Retrocede molto Aixtron, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,69%.
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