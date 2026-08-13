Thyssenkrupp, fatturato in aumento nel terzo trimestre, in calo order intake come previsto

Per il 2026 ristretto al rialzo range di previsione su EBIT e utile netto

(Teleborsa) - Thyssenkrupp ha chiuso il terzo trimestre 2025/2026 (aprile-giugno) con ordini acquisiti a 7,7 miliardi di euro, in calo rispetto ai 10,1 miliardi di euro registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. L'azienda di Essen si attendeva questa dinamica a seguito dei consistenti rinnovi degli ordini ricevuti da Marine Systems nel trimestre dell'anno precedente.



Il fatturato è aumentato dell'8% a 8,8 miliardi, con trend positivi rilevati soprattutto nei settori Materials Services, Steel Europe e Marine Systems.



L'EBIT rettificato è aumentato di 28 milioni a a 183 milioni di euro. Complessivamente, thyssenkrupp ha registrato un utile netto di 34 milioni nel trimestre. La variazione su base annua (anno precedente: -255 milioni) è attribuibile a fattori quali un effetto contabile positivo di 131 milioni in Steel Europe in relazione alla cessione della partecipazione in Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM). L'utile netto al netto delle partecipazioni di minoranza è stato pari a 0 milioni (anno precedente: -278 milioni); l'utile per azione è stato di 0,00 euro (anno precedente: -0,45 euro).



Il flusso di cassa libero prima di M&A è stato negativo per 114 milioni (anno precedente: -227 milioni) ed è migliorato principalmente grazie a maggiori contributi agli utili e a ulteriori pagamenti di sovvenzioni governative pianificati in relazione all'impianto di riduzione diretta per Steel Europe.



Le previsioni per l'esercizio 2025/2026 sono state aggiornate. Thyssenkrupp ha ristretto al rialzo l'intervallo per l'EBIT rettificato, ora compreso tra 600 e 900 milioni di euro (in precedenza: tra 500 e 900 milioni); ristretto al rialzo anche l'intervallo per l'utile netto, ora compreso tra -700 e -400 milioni (in precedenza: tra -800 e -400 milioni). La parte superiore delle previsioni di fatturato è stata ridefinita, ora in un range tra -3 e -1% rispetto all'anno precedente (in precedenza: tra -3 e 0%). L'azienda, infine, ha confermato il flusso di cassa libero prima di M&A tra -600 e -300 milioni.





Condividi

```