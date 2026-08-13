Francoforte: si concentrano le vendite su Nordex
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Nordex, che presenta una flessione del 2,43% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nordex più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 38,65 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 40,69. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 42,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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