Francoforte: si concentrano le vendite su Wacker Chemie

(Teleborsa) - Rosso per Wacker Chemie , che sta segnando un calo dell'1,94%.



Lo scenario su base settimanale di Wacker Chemie rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'esame di breve periodo di Wacker Chemie classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 95,02 Euro e primo supporto individuato a 92,47. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 97,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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