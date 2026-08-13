Francoforte: si concentrano le vendite su Wacker Chemie
(Teleborsa) - Rosso per Wacker Chemie, che sta segnando un calo dell'1,94%.
Lo scenario su base settimanale di Wacker Chemie rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'esame di breve periodo di Wacker Chemie classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 95,02 Euro e primo supporto individuato a 92,47. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 97,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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