Milano 9:40
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Indicazioni rialziste per Magnum Ice Cream

Finanza
Indicazioni rialziste per Magnum Ice Cream
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Seduta decisamente positiva per il produttore mondiale di gelati, parte dell'AEX, che ha terminato in rialzo del 2,68%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 16,37 Euro, con stop loss individuato a quota 15,42 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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