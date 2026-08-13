Lam Research, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Brilla il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , che passa di mano con un aumento del 5,38%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Lam Research mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,79%, rispetto a +2,1% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di medio periodo di Lam Research rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 351,2 USD, mentre i supporti sono stimati a 330,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 372,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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