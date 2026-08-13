New York: andamento negativo per Baker Hughes Company
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia, che presenta una flessione del 2,64% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Baker Hughes Company, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Baker Hughes Company rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 63,51 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 62,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 64,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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