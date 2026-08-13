New York: andamento negativo per Baker Hughes Company

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia , che presenta una flessione del 2,64% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Baker Hughes Company , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Baker Hughes Company rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 63,51 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 62,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 64,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```