New York: seduta euforica per Baker Hughes Company

(Teleborsa) - Ottima performance per la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia , che scambia in rialzo del 9,09%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Baker Hughes Company evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Baker Hughes Company rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Baker Hughes Company ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 63,39 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 65,98, mentre il primo supporto è stimato a 60,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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