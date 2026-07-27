Baker Hughes, l'utile aumenta a sorpresa nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Baker Hughes , una delle più grandi aziende nel campo dei servizi petroliferi, ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con fatturato di 6.742 milioni di dollari, in aumento di 155 milioni di dollari, pari al 2%, rispetto al trimestre precedente, e in calo di 168 milioni di dollari, pari al 2%, rispetto all'anno precedente. La diminuzione del fatturato su base annua è stata principalmente determinata dall'impatto delle cessioni delle divisioni Precision Sensors & Instrumentation (PSI) e Surface Pressure Control (SPC).



L'utile netto è stato di 681 milioni di dollari, diminuito di 249 milioni di dollari, pari al 27%, rispetto al trimestre precedente, e di 20 milioni di dollari, pari al 3%, rispetto all'anno precedente. L'utile netto rettificato è stato di 640 milioni di dollari (escludendo rettifiche per un totale di 41 milioni di dollari), aumentato di 67 milioni di dollari, pari al 12% rispetto al trimestre precedente, e di 17 milioni di dollari, pari al 3% su base annua. L'EPS rettificato è stato di 64 centesimi (vs 0,63 centesimi un anno fa), superando le aspettative degli analisti, che si attestavano a 50 centesimi, secondo i dati LSEG.



"Baker Hughes ha registrato un altro trimestre positivo, a testimonianza dell'ampiezza del nostro portafoglio e del continuo slancio nei mercati dei data center, delle infrastrutture del gas e dell'upstream - ha commentato il CEO Lorenzo Simonelli - Un'esecuzione rigorosa e la nostra capacità di gestire efficacemente le continue sfide in Medio Oriente hanno contribuito a far sì che l'EBITDA rettificato superasse il limite superiore della nostra previsione. Guardando al futuro, i solidi fondamentali sottostanti ci infondono fiducia nel raggiungimento del punto medio della nostra previsione per l'intero anno, mentre continuiamo a gestire l'incertezza in Medio Oriente".

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