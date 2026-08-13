Norvegia, tassi fermi al 4,25% con rallentamento inflazione ma non viene escluso altro rialzo

La decisione

(Teleborsa) - La Norges Bank, la banca centrale della Norvegia, ha deciso di mantenere il tasso di riferimento invariato al 4,25%.



"L'inflazione è rallentata ed è risultata inferiore alle previsioni quest'estate - afferma la governatrice Ida Wolden Bache - Un rallentamento dell'inflazione è una buona notizia, ma l'inflazione è ancora troppo elevata ed è troppo presto per concludere che le prospettive inflazionistiche siano cambiate in modo sostanziale. Potrebbe quindi rendersi necessario un ulteriore aumento del tasso di riferimento".



L'inflazione è al di sopra dell'obiettivo da diversi anni. Nella riunione di politica monetaria di giugno, era stato valutato che sarebbe stato probabilmente necessario aumentare ulteriormente i tassi in una dei prossimi meeting.



Da giugno, Norges Bank ha rilevato che l'inflazione è rallentata ed è risultata inferiore alle previsioni. A luglio, l'inflazione CPI su base annua si è attestata al 3%, mentre l'inflazione CPI corretta per le variazioni fiscali ed escludendo i prodotti energetici è stata del 2,7%. Il conflitto in Medio Oriente continua a generare incertezza sulle prospettive inflazionistiche. I prezzi spot e future del petrolio sono rimasti pressoché invariati da giugno, mentre i prezzi del gas sono leggermente aumentati. Gli impulsi di prezzo esterni sui beni importati in Norvegia sembrano essersi evoluti sostanzialmente come previsto. La corona norvegese si è indebolita all'inizio dell'estate, ma da allora si è leggermente apprezzata e ora è sostanzialmente in linea con le previsioni di giugno.



La banca centrale ritiene che sia ancora "necessario un orientamento restrittivo della politica monetaria per riportare l'inflazione al livello obiettivo entro un orizzonte temporale ragionevole", ma "non intende limitare l'economia più del necessario". Allo stesso tempo, l'inflazione "rimane nettamente al di sopra dell'obiettivo e il rapido aumento dei costi aziendali degli ultimi anni contribuirà a mantenerla elevata anche in futuro". Viene fatto notare che "un'inflazione elevata nel tempo può indurre famiglie e imprese a pianificare tenendo conto di un'inflazione persistentemente alta" e che l'inflazione potrebbe quindi "diventare più persistente e difficile da ridurre".



(Foto: Max van den Oetelaar on Unsplash)

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