Spagna, inflazione luglio sale al 3,6%

(Teleborsa) - In aumento l'inflazione in Spagna nel mese di luglio. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato un incremento del 3,6% su base annuale, oltre il 3,5% stimato nella prima lettura e oltre il 3,2% rilevato nel mese di giugno.



Su base mensile, si rileva una crescita dello 0,3% (+0,2% la prima lettura) in rallentamento rispetto al +0,6% di giugno.



L'inflazione armonizzata registra una variazione positiva del 3,9% annuale, superiore al 3,6% del mese precedente e al 3,8% stimato nella prima lettura. Su base mensile, il dato segna una variazione nulla dopo il +0,6% di giugno e poco sopra il -0,1% della prima lettura.

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