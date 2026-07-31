Eurozona, in leggero rialzo, come previsto, l'inflazione di luglio al 2,9% annuo

(Teleborsa) - In leggero rialzo, come previsto, l'inflazione nell'Eurozona a luglio. È quanto emerge dai dati preliminari dell'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), che ha pubblicato stamattina la stima flash sui prezzi al consumo.



Nel dettaglio, l'inflazione annua dovrebbe attestarsi al 2,9%, rispetto al 2,8% di giugno.



Esaminando le principali componenti, si prevede che l'energia registrerà il tasso annuo più elevato a luglio (10,0%, rispetto all'8,5% di giugno), seguita dai servizi (3,3%, rispetto al 3,2% di giugno), alimentari, alcolici e tabacco (1,2%, rispetto all'1,5% di giugno) e beni industriali non energetici (0,9%, rispetto allo 0,7% di giugno).



Su mese, invece, i prezzi al consumo segnano una netta accelerazione a +2,8% dal -0,1% del mese precedente.



L'inflazione core - che esclude energia, cibo e tabacchi - viene stimata al 2,5% dal +2,4% sia del mese precedente sia del consensus.



L'inflazione armonizzata, escluse le componenti cibo ed energia, è attesa al +2,2% su anno, rispetto al +2,1% di giugno.













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