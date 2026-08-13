OPAS Telecom Italia, le adesioni salgono all'1,88%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM , risulta che oggi 13 agosto sono state presentate 946.169 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 32.094.352, pari all'1,8809% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPAS è iniziata il 20 luglio e si concluderà l'11 settembre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all'offerta.



(Foto: © gonewiththewind/123RF)

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