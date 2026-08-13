Parigi: scambi al rialzo per Stellantis
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, in guadagno del 2,75% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Stellantis rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Stellantis, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,686 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,798. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,614.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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