Pesante sul mercato di New York Insmed

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare , che tratta in perdita del 3,95% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Insmed evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Insmed rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 130,7 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 125,2. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 123,4 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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