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Piazza Affari: balza in avanti il comparto immobiliare italiano

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Piazza Affari: balza in avanti il comparto immobiliare italiano
In rialzo l'indice delle società immobiliari in Italia, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 9.960,14 punti.
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