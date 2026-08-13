Milano 12:39
53.944 +0,46%
Nasdaq 12-ago
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Dow Jones 12-ago
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Londra 12:39
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Francoforte 12:39
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Prezzi consumo Spagna (MoM) in luglio

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Prezzi consumo Spagna (MoM) in luglio
Spagna, Prezzi consumo in luglio su base mensile (MoM) +0,3%, in calo rispetto al precedente +0,6% (la previsione era +0,2%).
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