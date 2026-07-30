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Germania, Prezzi consumo (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Prezzi consumo (MoM) in luglio
Germania, Prezzi consumo in luglio su base mensile (MoM) +0,8%, in aumento rispetto al precedente -0,3% (la previsione era +0,7%).
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