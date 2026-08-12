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Italia, Prezzi consumo (MoM) in luglio

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Italia, Prezzi consumo (MoM) in luglio
Italia, Prezzi consumo in luglio su base mensile (MoM) +0,3%, in aumento rispetto al precedente 0% (la previsione era +0,2%).

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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