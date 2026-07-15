Milano 10:50
52.671 -0,36%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
52.508 +0,02%
Londra 10:50
10.504 -0,24%
Francoforte 10:50
25.007 -0,56%

Prezzi consumo Spagna (MoM) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Prezzi consumo Spagna (MoM) in giugno
Spagna, Prezzi consumo in giugno su base mensile (MoM) +0,6%, in aumento rispetto al precedente +0,1% (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```