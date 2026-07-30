Milano 11:53
51.499 +0,11%
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Dow Jones 29-lug
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Spagna, Prezzi consumo (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Spagna, Prezzi consumo (MoM) in luglio
Spagna, Prezzi consumo in luglio su base mensile (MoM) +0,2%, in calo rispetto al precedente +0,6% (in linea con le stime degli analisti).
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